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Забивные ЖБ сваи купить в Москве с установкой под ключ

Хотите купить ЖБ сваи с установкой под ключ в Москве? Завод железобетонных свай МскЗЖБС предлагает купить забивные ЖБ сваи с монтажом разного сечения: 150х150, 200х200, 250х250, 300х300, 350х350, 400х400 мм и длиной от 3 до 14 метров. Закажите Забивные ЖБ сваи с установкой под ключ напрямую от производителя! Работаем в Москве и по всему региону!

Цены
Завод железобетонных свай

Цены на забивные ЖБ сваи в Москве

Длина/Сечение150*150200*200250*250300*300350*350400*400
3000 мм4319 руб.5146 руб.5950 руб.6763 руб.--
4000 мм5170 руб.6014 руб.6912 руб.7864 руб.8727 руб.9654 руб.
5000 мм5993 руб.7688 руб.9336 руб.11089 руб.12747 руб.14498 руб.
6000 мм6660 руб.8695 руб.10693 руб.12698 руб.14668 руб.16648 руб.
7000 мм---14384 руб.16647 руб.18945 руб.
8000 мм---16442 руб.19212 руб.22085 руб.
9000 мм---18441 руб.21656 руб.24847 руб.
10000 мм---20465 руб.24030 руб.27766 руб.
11000 мм---22450 руб.26495 руб.30599 руб.
12000 мм---24462 руб.28885 руб.33388 руб.
13000 мм----31361 руб.36160 руб.
14000 мм----33792 руб.38934 руб.
15000 мм----35455 руб.41481 руб.
16000 мм----38317 руб.44825 руб.

Реализованные проекты

Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях
Фундаменты на забивных ЖБ сваях

Видео работ

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

Видео монтажа фундамента в Москве

О компании

Завод железобетонных свай МскЗЖБС занимается производством и установкой забивных железобетонных свай в Москве и регионе

ЖБ сваи

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Контакты

Москва

Пн - Вс: 09.00 - 20.00

8(909) 885-40-86

moskva@zjbs.ru

ООО "МскЗЖБС" - Производство и монтаж забивных ЖБ свай в Москве

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