Забивные ЖБ сваи купить в Москве с установкой под ключ

Хотите купить ЖБ сваи с установкой под ключ в Москве? Завод железобетонных свай МскЗЖБС предлагает купить забивные ЖБ сваи с монтажом разного сечения: 150х150, 200х200, 250х250, 300х300, 350х350, 400х400 мм и длиной от 3 до 14 метров. Закажите Забивные ЖБ сваи с установкой под ключ напрямую от производителя! Работаем в Москве и по всему региону!Цены
|Длина/Сечение
|150*150
|200*200
|250*250
|300*300
|350*350
|400*400
|3000 мм
|4319 руб.
|5146 руб.
|5950 руб.
|6763 руб.
|-
|-
|4000 мм
|5170 руб.
|6014 руб.
|6912 руб.
|7864 руб.
|8727 руб.
|9654 руб.
|5000 мм
|5993 руб.
|7688 руб.
|9336 руб.
|11089 руб.
|12747 руб.
|14498 руб.
|6000 мм
|6660 руб.
|8695 руб.
|10693 руб.
|12698 руб.
|14668 руб.
|16648 руб.
|7000 мм
|-
|-
|-
|14384 руб.
|16647 руб.
|18945 руб.
|8000 мм
|-
|-
|-
|16442 руб.
|19212 руб.
|22085 руб.
|9000 мм
|-
|-
|-
|18441 руб.
|21656 руб.
|24847 руб.
|10000 мм
|-
|-
|-
|20465 руб.
|24030 руб.
|27766 руб.
|11000 мм
|-
|-
|-
|22450 руб.
|26495 руб.
|30599 руб.
|12000 мм
|-
|-
|-
|24462 руб.
|28885 руб.
|33388 руб.
|13000 мм
|-
|-
|-
|-
|31361 руб.
|36160 руб.
|14000 мм
|-
|-
|-
|-
|33792 руб.
|38934 руб.
|15000 мм
|-
|-
|-
|-
|35455 руб.
|41481 руб.
|16000 мм
|-
|-
|-
|-
|38317 руб.
|44825 руб.
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